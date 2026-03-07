বাংলাদেশ নবজাতক হাসপাতালে চাকরি, পদ ৭২

বাংলাদেশ নবজাতক হাসপাতালে ৭২টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। হাসপাতালে সরাসরি উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০২৬।
১. পদের নাম: চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার/ডিরেক্টর মেডিকেল সার্ভিসেস
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস (এমপিএইচ সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)। সরকারি হাসপাতাল/সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ন্যূনতম ২ লাখ টাকা ও আবাসন–সুবিধা।
২. পদের নাম: মেডিকেল কো-অর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস (এমপিএইচ/ডিসিএইচ সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ন্যূনতম ১ লাখ টাকা ও আবাসন–সুবিধা।
৩. পদের নাম: বিভাগীয় প্রধান/আবাসিক সার্জন (গাইনি অ্যান্ড অবস.)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ডিজিও/এমসিপিএস/এফসিপিএস/এমএস (গাইনি অ্যান্ড অবস.)। সরকারি হাসপাতাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ন্যূনতম ২ লাখ টাকা ও আবাসন–সুবিধা।
৪. পদের নাম: কনসালট্যান্ট (শিশু/নবজাতক)
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ডিসিএইচ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/এমডি। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে
৫. পদের নাম: অন-ডিউটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাস। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে
৬. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (এনআইসিইউ/পিআইসিইউ)
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস। এনআইসিইউ বা পিআইসিইউতে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে
৭. পদের নাম: মেট্রন/সহকারী মেট্রন
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএনএমসি রেজিস্টার্ড। সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা ও আবাসন–সুবিধা।
৮. পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স (এনআইসিইউ/পিআইসিইউ)
পদসংখ্যা: ৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএনএমসি রেজিস্টার্ড। এনআইসিইউ/পিআইসিইউতে ন্যূনতম এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আকর্ষণীয় বেতন ও আবাসন–সুবিধা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো কার্যদিবসে সরাসরি বাংলাদেশ নবজাতক হাসপাতাল ভবনে এসে জিএমের (অপারেশনস) সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ মার্চ ২০২৬।