বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে মোট ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে পদের সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে। প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
৩০ নভেম্বর অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
পদের নাম: সহকারী পরিচালক।
পদসংখ্যা: ১৫০টি।
গ্রেড: নবম।
বেতন স্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল, ২০২৬ অনুযায়ী ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা এবং নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য প্রদেয় সুবিধাদি।
স্বীকৃত বোর্ড থেকে এইচএসসি বা সমমান পাস করার পর স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি অথবা স্নাতকসহ যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সম্মিলিত মেয়াদ ন্যূনতম চার বছর হতে হবে। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৬ বা এর আগে যাঁদের স্নাতকোত্তর অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে বা হবে, তাঁরা আবেদনের যোগ্য হবেন।
এসএসসি ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোয় ন্যূনতম দুটিতে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি কিংবা সমমানের জিপিএ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি কিংবা সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।
১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স এর কম বা বেশি হলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ২০০ টাকা ‘বাংলা কিউআর’–এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। ফি প্রদান ও পেমেন্ট ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করার শেষ সময় ৩০ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
বাংলা কিউআরের মাধ্যমে টাকা পরিশোধের পর মুঠোফোনে পাওয়া এসএমএস অনুযায়ী ওয়েবসাইটে ‘ভেরিফাই পেমেন্ট লিংক’–এ ক্লিক করে পেমেন্ট ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথা আবেদন অসম্পূর্ণ অবস্থায় বাতিল বলে গণ্য হবে। ভেরিফিকেশন শেষে পাওয়া ‘ট্র্যাকিং আইডি নম্বর’সংবলিত পেজটি সংরক্ষণ করতে হবে।
প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৬।
অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৬।
ফি প্রদান ও পেমেন্ট ভেরিফিকেশনের শেষ সময়: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।