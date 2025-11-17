ক্যারিয়ার
ক্যারিয়ার
নিয়োগ

ওএসবি চক্ষু হাসপাতালে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২২

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ওএসবি চক্ষু হাসপাতালে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২২টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সরাসরি/ডাকযোগ/ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. কনসালট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: চক্ষু বিষয়ে এমএস/ডিও/এমসিপিএস/ডিসিও/এফসিপিএস ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের ন্যূনতম পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং এফসিপিএস/ এমএসসম্পন্ন প্রার্থীদের ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ সার্জারিতে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

Also read:‘বিসিএসে কোনো শর্টকাট নেই, লেগে থাকার শক্তিই শেষ পর্যন্ত জিতিয়ে দেয়’

২. জুনিয়র কনসালট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: চক্ষু বিষয়ে এমএস/ডিও/এমসিপিএস/ডিসিও ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের ন্যূনতম পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং এফসিপিএস/এমএসসম্পন্ন প্রার্থীদের ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. প্যারামেডিক

পদসংখ্যা: ১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক পাস (বিজ্ঞান বিভাগ)। কমপক্ষে এক বছরের এমএলওপি কোর্সধারী প্রার্থীদের ন্যূনতম তিন বছরের চক্ষু বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. ডিপ্লোমা নার্স

পদসংখ্যা: ৩

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসি পাস (বিজ্ঞান বিভাগ)। ডিপ্লোমা নার্স/বিএসসি নার্স। চক্ষু বিষয়ে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫. রিসেপশনিস্ট কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেলের ওপর দক্ষতা থাকতে হবে।

Also read:স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৩

৬. ওয়ার্ড বয়/আয়া

পদসংখ্যা: ৬

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি অথবা সমমানের ডিগ্রি। চক্ষু হাসপাতালে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৭. ক্লিনার

পদসংখ্যা: ৩

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রি। হাসপাতালে কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৮. সিকিউরিটি গার্ড

পদসংখ্যা: ৫

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রি। হাসপাতালে কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন–ভাতা: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের নিয়ম: আবেদনপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সরাসরি/ডাকযোগ/ই-মেইল মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: সরাসরি/ডাকযোগ: সভাপতি/মহাসচিব, ওএসবি ও ওএসবি চক্ষু হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিষদ, ওএসবি ভবন, প্লট-৭/১, রোড-১, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ই–মেইল: osbeh18@gmail.com

আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে: ৫০০ টাকা; ৩ থেকে ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা; এবং ৭ ও ৮ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, বেলা ২টা।

Also read:অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ফেলোশিপ, ৬ খাতে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ
আরও পড়ুন