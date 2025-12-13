আড়ংয়ে বিবিএ অথবা স্নাতকে চাকরির সুযোগ

আড়ং জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। করপোরেট সেলস বিভাগ অফিসার পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকেই আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নানা সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
পদের নাম: অফিসার
বিভাগ: করপোরেট সেলস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ অথবা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিসে দক্ষতা (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট), তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি এবং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দক্ষ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ২ বছর, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।
আবেদনে বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ
অন্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুসারে আরও অন্যান্য সুবিধা পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫