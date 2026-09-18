নিয়োগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, বেতন মাসে ১ লাখ ১০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

বেসরকারি ব্যাংক প্রাইম ব্যাংকে সিনিয়র ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ পদে আবেদনে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—
 পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার (কার্ডস, কনজ্যুমার ও এসএমই ব্যাংকিং)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক (বিবিএ)। কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্যাংকিং খাতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

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বয়সসীমা
কমপক্ষে ৩২ বছর।
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে
বেতন
মাসিক ১,১০,০০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম
 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
*বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

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