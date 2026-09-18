প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, বেতন মাসে ১ লাখ ১০ হাজার

বেসরকারি ব্যাংক প্রাইম ব্যাংকে সিনিয়র ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ পদে আবেদনে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার (কার্ডস, কনজ্যুমার ও এসএমই ব্যাংকিং)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক (বিবিএ)। কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্যাংকিং খাতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা
কমপক্ষে ৩২ বছর।
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে
বেতন
মাসিক ১,১০,০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
*বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে।