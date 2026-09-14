এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নেবে ৫৩৮ জন, জেনে নিন চাকরির সব তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রাজস্ব খাতভুক্ত পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২টি পদে মোট ৫৩৮ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। পদ দুটি হলো সিমেন ক্যারিয়ার ও অফিস সহায়ক। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন আগামী ৬ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। সিমেন ক্যারিয়ার ও অফিস সহায়ক পদ দুটির পরীক্ষা একই দিনে একই সময়ে গ্রহণ করা হবে বলে চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

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চাকরিসংক্রান্ত তথ্য—
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
চাকরির ধরন: সরকারি চাকরি
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
পদসংখ্যা: ২টি
লোকবল নিয়োগ: ৫৩৮ জন
আবেদন করার মাধ্যম: অনলাইন
আবেদন শুরুর তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ অক্টোবর ২০২৬
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট: https://dls.gov.bd
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: সিমেন ক্যারিয়ার
পদসংখ্যা: ৩২টি
গ্রেড: ১৯তম
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা  
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৫০৬টি
গ্রেড: ২০তম
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা  
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে প্রার্থীকে।

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আবেদনে বয়সসীমা—
প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন যেভাবে—
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করেতে হবে অনলাইনে। আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

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