প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নেবে ৫৩৮ জন, জেনে নিন চাকরির সব তথ্য

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রাজস্ব খাতভুক্ত পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২টি পদে মোট ৫৩৮ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। পদ দুটি হলো সিমেন ক্যারিয়ার ও অফিস সহায়ক। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন আগামী ৬ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। সিমেন ক্যারিয়ার ও অফিস সহায়ক পদ দুটির পরীক্ষা একই দিনে একই সময়ে গ্রহণ করা হবে বলে চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
চাকরিসংক্রান্ত তথ্য—
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
চাকরির ধরন: সরকারি চাকরি
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
পদসংখ্যা: ২টি
লোকবল নিয়োগ: ৫৩৮ জন
আবেদন করার মাধ্যম: অনলাইন
আবেদন শুরুর তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ অক্টোবর ২০২৬
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট: https://dls.gov.bd
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: সিমেন ক্যারিয়ার
পদসংখ্যা: ৩২টি
গ্রেড: ১৯তম
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৫০৬টি
গ্রেড: ২০তম
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে প্রার্থীকে।
আবেদনে বয়সসীমা—
প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন যেভাবে—
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করেতে হবে অনলাইনে। আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।