চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার (মহিলা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম: ডিপ্লোমা নার্স (মহিলা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
৩. পদের নাম: কুক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৮) ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৫. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৬. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরাসরি অথবা ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৭ সেট এবং ৩ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য ৫ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ী ক্যাম্পাস: হোল্ডিং নং: ০৯৩৭-০২, খলিশাডুলি, ওয়াপদা গেইট, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর-৩৬০০।
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
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