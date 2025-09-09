রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে অফিসার পদে চাকরি, বেতন ৮০ হাজার টাকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম ‘ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার’। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে ১ জনকে নিয়োগ দেবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/স্নাতকোত্তর/এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৮০,০০০ টাকা
আবেদনের বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম—
বিস্তারিত জানতে ও আবেদনের পদ্ধতি দেখুন এখানে
আবেদনের শেষ সময়
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী ব্যক্তিরা।