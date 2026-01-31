অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পে বড় পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতাধীন ‘স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম’ (SICIP) প্রকল্পের প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের (PIU) জন্য জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। চারটি ক্যাটাগরিতে মোট চারজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবীকে এই প্রকল্পে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম ও যোগ্যতা

প্রকল্পের অধীন নিচের পদগুলোতে নিয়োগ দেওয়া হবে:

১. চিফ কো-অর্ডিনেটর (১ জন): যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. কো-অর্ডিনেটর—ট্রেনিং, অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং (১ জন): যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. কো-অর্ডিনেটর—ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট (১ জন): হিসাববিজ্ঞান বা ফিন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. কো-অর্ডিনেটর—জব প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ডেটাবেজ (১ জন): যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অন্যান্য দক্ষতা

সব পদের জন্য শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) এবং কম্পিউটারে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কাজের অভিজ্ঞতা বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় সব নথিপত্রসহ আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। আবেদনপত্রটি একটি সিলগালা করা খামে (A4 সাইজ) পাঠাতে হবে এবং খামের ওপর পদের নাম স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে। খামের বাঁ পাশে আবেদনকারীর ই–মেইল ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (SICIP), প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৪-১৫ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০

আবেদনের শেষ সময়

আবেদনপত্র পৌঁছানোর শেষ সময় আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

