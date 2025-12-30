বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুযোগ, পদ ৩৯০

বেসরকারি সংস্থা প্রত্যাশীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৪ ক্যাটাগরির ৩৯০টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট ১৪টি জেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনকারীরা সরাসরি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: এরিয়া ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৫০,০০০ টাকা; নিয়মিতকরণের পর ৬১,৩২১ টাকা।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর।
২. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৩০
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৩৫,০০০ টাকা; নিয়মিতকরণের পর ৫৩,৮৩৪ টাকা।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর।
৩. পদের নাম: সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৫০
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ৩০,০০০ টাকা; নিয়মিতকরণের পর ৪৬,৭৭৭ টাকা।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর।
৪. পদের নাম: ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ৩০০
বেতন: শিক্ষানবিশকালে ২৫,০০০ টাকা; নিয়মিতকরণের পর ৩৯,৯০৭ টাকা।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
মৌখিক পরীক্ষার
তারিখ ও সময়: ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা
পদবি ও জেলা: ফিল্ড অফিসার (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলা)।
তারিখ ও সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা
পদবি ও জেলা: নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য সব জেলা), এরিয়া ম্যানেজার ফিল্ড অফিসার (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী (সব জেলা), শাখা ব্যবস্থাপক (সব জেলা), সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক (সব জেলা)।
মৌখিক পরীক্ষার স্থান: প্রত্যাশী, প্রধান কার্যালয়। সৈয়দবাড়ী ৯০৩/এ, ওমর আলী মাতব্বর রোড, বহদ্দারহাট (বহদ্দারবাড়ির সন্নিকটে) চান্দগাঁও-৪২১২, চট্টগ্রাম।
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়ম
বর্ণিত তারিখ মোতাবেক নিম্নোক্ত ঠিকানা বরাবর একটি আবেদনপত্র, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত কপি, অভিজ্ঞতা সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং সদ্য তোলা এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ উল্লিখিত স্থানে মৌখিক পরীক্ষায় সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. অধিকতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সব পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
২. বাংলাদেশের সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
৩. নির্বাচিত প্রার্থীকে জামানত হিসেবে (ফেরতযোগ্য) ১ নম্বর পদের জন্য ৩০,০০০ টাকা, ২ নম্বর পদের জন্য ২৫,০০০ টাকা এবং ৩ ও ৪ নম্বর পদের জন্য ২০,০০০ টাকা জমা করতে হবে।
৪. নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত নিয়োগের আগে একজন গ্রহণযোগ্য (সরকারি চাকরিজীবী) জামিনদার দিতে হবে।