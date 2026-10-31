বুয়েটে ৫ পদে নিয়োগ, বেতনস্কেল ৫৮ হাজার থেকে ১,০০,০০০

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতি ক্যাটাগরিতে একজন করে মোট পাঁচজনকে নিয়োগ প্রদান করা হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার
বিভাগ: ডাইরেক্টরেট অব কন্টিনিউইং এডুকেশন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১,০০,০০০-১,৪২,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার
বিভাগ: ডাইরেক্টরেট অব কন্টিনিউইং এডুকেশন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার
বিভাগ: ডাইরেক্টরেট অব কন্টিনিউইং এডুকেশন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
বিভাগ: প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (সেন্ট্রাল ইন্সট্রুমেন্ট ওয়ার্কশপ)
বিভাগ: ডিএইআরএস অফিস
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৫৮,০০০-১,২৬,৮০০ টাকা।
অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৫ নভেম্বর ২০২৬
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