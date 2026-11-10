ডাক বিভাগের অধীনে ১৬৯ পদে চাকরি, বয়স ১৮ হলে আবেদন

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন বিভিন্ন অফিসে ১১ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৬৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১১) ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।
২. পদের নাম: ইন্সপেক্টর অব পোস্ট অফিসেস/ইন্সপেক্টর অব রেলওয়ে মেইল সার্ভিস/ইন্সপেক্টর অব পিএলআই/ইন্সট্রাক্টর, পিটিসি
পদসংখ্যা: ৩১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১২) ২৪,৩০০-৫৮,৭০০ টাকা।
৩. পদের নাম: উপজেলা পোস্টমাস্টার
পদসংখ্যা: ২২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: সহকারী (ডাক অধিদপ্তর)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম: সহকারী পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (স্টেনোটাইপিস্ট)
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৭. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৮. পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৯. পদের নাম: মেকানিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
১০. পদের নাম: মনোটাইপ কাস্টার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
১১. পদের নাম: মেশিনম্যান (অফসেট প্রিন্টিং/লেটার প্রিন্টিং)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
১২. পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
১৩. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
১৪. পদের নাম: জুনিয়র প্রুফ রিডার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
১৫. পদের নাম: ড্রাইভার (হালকা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৬. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৭. পদের নাম: মেশিনিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৮. পদের নাম: সহকারী মেশিনম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৯. পদের নাম: সহকারী গ্রেনিং মেশিনম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
২০. পদের নাম: পোস্টাল অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
২১. পদের নাম: সহকারী প্লেট মেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
২২. পদের নাম: কম্পোজিটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
২৩. পদের নাম: সহকারী ফটো কম্পোজিটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
২৪. পদের নাম: চেকার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৮) ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।
২৫. পদের নাম: কাউন্টার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৮) ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।
২৬. পদের নাম: ওয়্যারম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
২৭. পদের নাম: আর্মড গার্ড
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
২৮. পদের নাম: প্যাকার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
২৯. পদের নাম: ইনকম্যান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
৩০. পদের নাম: অফিস সহায়ক (পূর্বের পদবি এমএলএসএস)
পদসংখ্যা: ৩৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৩১. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পূর্বের পদবি ক্লিনার)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৩২. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতা কর্মী (সুইপার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৩৩. পদের নাম: সার্চ পিয়ন
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৩৪. পদের নাম: কুলি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৩৫. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
৩৬. পদের নাম: পোর্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১ ও ২ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;
৩ থেকে ২৩ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
২৪ থেকে ৩৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।