ছবি: প্রথম আলো/ এআই জেনারেটেড
নিয়োগ

বিসিআইসিতে আইনজীবী নিয়োগ, পদ ২৩

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনে (বিসিআইসি) প্যানেল আইনজীবী ও আইন উপদেষ্টা পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ২৩। আবেদনের শেষ তারিখ ৪ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: প্যানেল আইনজীবী

পদসংখ্যা: ১৮

২. পদের নাম: আইন উপদেষ্টা

পদসংখ্যা: ০৫

নিয়োগের ধরন

চুক্তিভিত্তিক (৩ বছর মেয়াদি)।

বেতন

বিসিআইসি অনুমোদিত ‘শিডিউল অব ফিস’ অনুসারে।

অভিজ্ঞতা (উভয় পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

নিম্ন আদালতে ন্যূনতম ১৫ বছর ও উচ্চ আদালতে (হাইকোর্ট বিভাগ) ন্যূনতম ৫ বছর মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, বিসিআইসি ভবন (৫ম তলা), ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা বরাবরে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৪ জুন ২০২৬

নির্দেশনা

১. একজন ব্যক্তি উভয় পদে আবেদন করতে পারবেন, তবে পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে।

