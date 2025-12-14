আকর্ষণীয় বেতনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ইউআইইউ জানিয়েছে, নির্বাচিত কর্মীদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে।
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক দুটি পদেই একজন করে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।
সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগ্যতা: পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা এই পদে আবেদন করতে পারবেন। পিএইচডি না থাকলে চার বছরের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ৩.৫০–এর কম থাকা চলবে না। এই পদে অনার্স বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন; সঙ্গে কমপক্ষে তিনটি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে।
প্রভাষক পদে যোগ্যতা: প্রভাষক পদের জন্য চার বছরের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। এখানেও শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ৩.৫০–এর কম থাকা চলবে না।
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। হার্ড কপি আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনের লিংক:
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ (রোববার)।
ইউআইইউ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদেরই সাক্ষাৎকার বা উপস্থাপনার জন্য ডাকা হবে। যোগ্য কর্মীদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে। প্রয়োজনে বিজ্ঞাপনের শর্তাবলি পরিবর্তনের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।