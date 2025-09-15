এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি সংস্থা প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের পদে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মী নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে।

নিয়োগপ্রাপ্তরা ওয়েব ও মোবাইল ভিত্তিক সফটওয়্যার, ডেটাবেজ পরিচালনা, রিপোর্টিং ব্যবস্থা ও কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির কাজে নিয়োজিত হবেন। সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ৫ বছর এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর, ন্যূনতম CGPA ৩.০০।

চাকরির স্থান প্রশিকার সদর দপ্তর, ঢাকা, বয়সসীমা ৩৫ বছর, এবং ৬ মাসের প্রোবেশন পিরিয়ড রয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, আবেদন ফি ৫০০ টাকা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি জমা দিতে হবে।

একনজরে

পদ: সিনিয়র ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার

সংখ্যা: ২

যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর, CGPA ৩.০০+

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর (সিনিয়র), ২ বছর (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার)

বয়স: ৩৫ বছর

চাকরির স্থান: সদর দপ্তর, ঢাকা

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আবেদন ফি: ৫০০ টাকা

যোগাযোগ: ডিরেক্টর, মানবসম্পদ বিভাগ, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা। ই–মেইল: hrd@proshikabd.com

