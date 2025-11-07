বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নেবে ৩০৮ জন, আবেদন শেষ ৮ নভেম্বর

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ৩০৮টি বেসামরিক পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের অস্থায়ী ভিত্তিতে ৫০ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা শুরু হয়েছে ১৯ অক্টোবর থেকে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. ধর্মীয় শিক্ষক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো মাদ্রাসা হতে ফাজিল পাস। ধর্মোপদেশ প্রদান ও ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে সমর্থ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৪,১২০-৩৩,৯৭০/- (জেএসআই-১/২০১৬ মোতাবেক)
২. সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; বাংলা ও ইংরেজি সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৫০ ও ৬০ শব্দের গতি থাকতে হবে; এবং বাংলা ও ইংরেজি কম্পিউটার কম্পোজে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (১৩তম গ্রেড)
৩. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (১৩তম গ্রেড)
৪. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি এবং সাঁটলিপিতে বাংলায় প্রতি মিনিটে ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (১৪তম গ্রেড)
৫. গবেষণাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বা পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি এবং কম্পিউটার এমএস অফিস–সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (১৪তম গ্রেড)
৬. নকশাকার গ্রেড-৩
পদসংখ্যা: ০৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোন স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা মেকানিক্যাল অন্যূন ০২ বছরের ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স উত্তীর্ণ; কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং অটোক্যাড ২ডি বিষয়ে জ্ঞান।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
৭. মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার (এমটিডি)
পদসংখ্যা: ১৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ভারী বা হালকা যানবাহন চালনার বৈধ লাইসেন্সধারী।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
৮. মিস্ত্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
৯. মিস্ত্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
১০. মিস্ত্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
১১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১২. স্টোরম্যান
পদসংখ্যা: ০৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার কম্পোজে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দের গতি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৩. ফায়ার ফাইটার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যূন ০৩ মাসের ফায়ার ফাইটিং–এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৪. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৫. মিস্ত্রি ক্লাস ২ (আর্মামেন্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৬. মিস্ত্রি ক্লাস ২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৭. মিস্ত্রি ক্লাস ২ (কার্পেন্টার)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৮. মিস্ত্রি ক্লাস ২ (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
১৯. মিস্ত্রি ক্লাস ২ (ফেব্রিক ওয়ার্কার)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
২০. মিস্ত্রি ক্লাস ২ (বাইন্ডার)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
২১. ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২২. ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট বা বয়লার ম্যানেজমেন্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৩. ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৪. ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৫. ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের রেডিও বা টিভি ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৬. ট্রেডসম্যান (ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৭. ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ০১ বৎসর মেয়াদের ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৮. ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার)
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
২৯. ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার)
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
৩০. ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
৩১. ট্রেডসম্যান (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
৩২. দাই
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট পেশায় অন্যূন ০২ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (১৯তম গ্রেড)
৩৩. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৩৪. লস্কর
পদসংখ্যা: ২৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৩৫. লস্কর এয়ারক্রাফট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৩৬. মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রীজার (এমটিজি)
পদসংখ্যা: ০৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৩৭. লস্কর বার্ড শুটার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৩৮. লস্কর স্পোর্টস মার্কার
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৩৯. লস্কর ফায়ার ফাইটার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪০. লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪১. লস্কর ওয়ার্ড বয়
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪২. বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রন্ধন কাজে অন্যূন ০১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৩. মেসওয়েটার
পদসংখ্যা: ১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৪. ওয়াশার আপ
পদসংখ্যা: ১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৫. ওয়াটার ক্যারিয়ার
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৬. মালি
পদসংখ্যা: ১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ০১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৭. সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রন্ধন কাজে অন্যূন ০১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৮. ওয়াচম্যান
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৪৯. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
৫০. আয়া
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)
বয়সসীমা
৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর ২–এ উল্লিখিত সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ৪ নম্বর–এ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ১১ নম্বর–এ উল্লিখিত অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের নিয়ম
এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
ক্রমিক-১ পদের জন্য ১৫০ টাকা; ক্রমিক-২ থেকে ২০ পর্যন্ত পদের জন্য ১০০ টাকা এবং ক্রমিক ২১ থেকে ৫০ পর্যন্ত ৫০ টাকা। অনলাইনে নির্ধারিত ফি প্রদানের সময় মোবাইল ব্যাংকিং/ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ডসহ অন্যান্য সব মাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ আবেদনকারীকে বহন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ওয়েবসাইটে এবং অনলাইনে আবেদন করার পোর্টাল এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে এবং নিয়োগের ফলাফলসহ যাবতীয় তথ্যাদি সময়–সময় হালনাগাদ করা হবে।