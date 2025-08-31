ব্র্যাকে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

দেশের অন্যতম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রটেকশন, এইচসিএমপি বিভাগের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ২৯ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রজেক্ট অফিসার (সিওএম), (প্রটেকশন, এইচসিএমপি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, পিতৃত্ব/মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক https://jobs.bdjobs.com/bn/jobdetailsbn.asp?id=1401740&type=new করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।