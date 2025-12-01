বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ দেবে ডিন

বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ফ্যাকাল্টিতে ডিন নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে লাগবে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: ডিন, স্কুল অব ফার্মেসি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ফার্মেসি বা ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সে পিএইচডি ডিগ্রি। অন্তত ১২ বছরের একাডেমিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর সহযোগী ডিন/ডিন বা সমমানের পদে।
আবেদনকারীকে কভার লেটার, সিভি ও তিনজন পেশাগত রেফারেন্সের তথ্যসহ আবেদন পাঠাতে হবে deanrecruitment@bracu.ac.bd এই মেইলে।
আবেদনের বিস্তারিত পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় career.bracu.ac.bd
আলোচনা সাপেক্ষে
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫