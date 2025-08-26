ডেনমার্ক দূতাবাসে রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও যোগাযোগ কর্মকর্তা নিয়োগ

ঢাকায় অবস্থিত ডেনমার্ক দূতাবাসে রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও যোগাযোগ কর্মকর্তা পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এটি পূর্ণকালীন চাকরি। নির্বাচিত ব্যক্তি দূতাবাসের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, জনকূটনীতি ও যোগাযোগ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবেন।
ডেনমার্ক দূতাবাস বর্তমানে নরওয়ে ও সুইডেনের দূতাবাসের সঙ্গে গুলশানে আধুনিক কর্মপরিবেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রায় ৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এখানে কর্মরত।
নিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দূতাবাসকে পরামর্শ দেবেন। পাশাপাশি দূতাবাসের দৃশ্যমানতা বাড়াতে যোগাযোগকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, একাডেমিক ও ব্যবসায়িক ইভেন্ট আয়োজন, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরি, বক্তব্য ও প্রতিবেদন রচনা এবং দূতাবাসের জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এ পদটির মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে।
প্রার্থীকে অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, সাংবাদিকতা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই দক্ষতা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা এবং চাপের মধ্যে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।
এটি পূর্ণকালীন স্থায়ী চাকরি। সপ্তাহে ৩৭ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। বছরে ২০ দিনের ছুটি পাওয়া যাবে। বেতন-ভাতা প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। পাশাপাশি পেনশন ও চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হবে। নিয়োগের আগে নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
আগ্রহী প্রার্থীদের ইংরেজিতে আবেদনপত্র, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সুপারিশপত্র ও দু-তিনটি রেফারেন্স একসঙ্গে পিডিএফ আকারে পাঠাতে হবে dacambapplication@um.dk
এই ঠিকানায়। ই-মেইলের বিষয় লিখতে হবে: Political Adviser and Communications Lead -(প্রার্থীর নাম)। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রতিষ্ঠান: ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা
পদ: Political Adviser and Communications Lead
সংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রাষ্ট্রবিজ্ঞান/আইন/সাংবাদিকতা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৫ বছর
কর্মঘণ্টা: সপ্তাহে ৩৭ ঘণ্টা
ছুটি: বছরে ২০ দিন
কর্মস্থল: গুলশান-২, ঢাকা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: dacambapplication@um.dk