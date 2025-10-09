বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জম জম গ্রুপ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ১২টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। ১০ নম্বর বাদে সব পদের ক্ষেত্রে কর্মস্থল ঢাকা।
পদের নাম ও বিবরণ
১। কোম্পানি সেক্রেটারি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। এমডির দৈনন্দিন অফিস ও ব্যক্তিগত কার্যক্রম সমন্বয় করার অভিজ্ঞতা। রাজনৈতিক সংগঠন, নীতিনির্ধারণ, গণমাধ্যম যোগাযোগ ও জনসংযোগে কাজের অভিজ্ঞতা রিপোর্ট লেখা, মিটিং নোট, ইভেন্ট আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক।
২। কান্ট্রি ম্যানেজার (একটি ১০০% জাপানিজ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। অটোমোবাইলস সেক্টরে গাড়ি আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা; আন্তর্জাতিক গাড়ির বাজার, ব্র্যান্ড, ট্রেন্ড ও মূল্যনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান; গাড়ি বিক্রয়, করপোরেট সেলস, শোরুম নেটওয়ার্ক ও ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট; এল/সি; ব্যাংকিং প্রক্রিয়া; আমদানি–রপ্তানি আইন; শুল্ক ও কাস্টমস কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা; বাজারবিশ্লেষণ; সেলস টার্গেট অর্জন ও টিম পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে সাবলীল যোগাযোগ।
৩। জেনারেল ম্যানেজার (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। রিয়েল এস্টেট খাতে ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। টিম পরিচালনায় দক্ষতা। সেলস ও মার্কেটিং কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা।
৪। ম্যানেজার (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। রিয়েল এস্টেট খাতে ৫-৭ বছরের অভিজ্ঞতা। টিম পরিচালনায় দক্ষতা। সেলস ও মার্কেটিং কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা।
৫। সহকারী ম্যানেজার (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। রিয়েল এস্টেট খাতে ৫-৭ বছরের অভিজ্ঞতা। টিম পরিচালনায় দক্ষতা। সেলস ও মার্কেটিং কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা।
৬। অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (Master's in Accounting/Finance/MBA in Accounting অ্যাকাউন্টস ও ফিন্যান্স ব্যবস্থাপনায় অন্তত ৫-৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। General Ledger, Cash Flow, Budgeting, Reconciliation, VAT, Tax, TDS, AIT, Bank Transaction, L/C Settlement বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৭। সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। রিয়েল এস্টেট/ হোটেল বা রিসোর্ট সেক্টরে শেয়ার বিক্রয়ের ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা। সেলস টার্গেট অর্জন ও কাস্টমার রিলেশনশিপে দক্ষতা।
৮। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। ২-৪ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া পেইজ, প্রোফাইল, ক্যাম্পেইন পরিচালনায়। কনটেন্ট প্ল্যানিং, পোস্ট রাইটিং, বিজ্ঞাপন (Boost/Ads Manager) ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে। Canva, Photoshop, Meta Business Suite, Google Analytics ইত্যাদিতে পারদর্শিতা থাকতে হবে। কনটেন্ট পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরি ও টার্গেট অডিয়েন্স রিচ বাড়ানোর পরিকল্পনা, ভিডিও এডিটিংয়ে দক্ষতা।
৯। বিক্রয় প্রতিনিধি (অটোমোবাইলস)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। গাড়ির শোরুমে বিক্রয়প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
১০। ম্যানেজার কৃষি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদনে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কর্মস্থল কুমিল্লা।
১১। ড্রাইভার
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসি। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
১২। অফিস সহকারী
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসি। অফিস সহকারী হিসেবে ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন ও ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে+আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ প্যাকেজ।
আবেদনের পদ্ধতি
ই-মেইল (zamzamcarautomobiles@gmail.com)/ হোয়াটসঅ্যাপে (+৮৮০১৮৯৪-৪৪২৮৫২) আবেদন পাঠানো যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ অক্টোবর ২০২৫