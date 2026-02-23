বেসিক ব্যাংক
নিয়োগ

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির অধীনে বেসিক ব্যাংকে চাকরি

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত বেসিক ব্যাংক পিএলসিতে বিভিন্ন কারিগরি পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. প্রিন্সিপাল অফিসার (আইসিটি)-ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর: ২টি

২. প্রিন্সিপাল অফিসার (আইসিটি)-নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর: ১টি

৩. প্রিন্সিপাল অফিসার (আইসিটি)-আইসিটি সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট: ১টি

৪. অফিসার (আইটি)-ইওডি স্পেশালিস্ট: ৩টি

আবেদনে বয়সসীমা—

১/৭/২০২৫ তারিখে গ্রেড ৬–ভুক্ত পদগুলোর জন্য সর্বোচ্চ ৩৬ বছর এবং গ্রেড ১০–ভুক্ত পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৩ বছর হতে হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন শেষে আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি ডাকযোগে বা সরাসরি ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয় বরাবর পাঠাতে হবে।

আবেদন ফি—

আবেদন ফি বাবদ ২০০ টাকা (অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠীর জন্য ৫০ টাকা) ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ‘রকেট’–এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ—

অনলাইনে আবেদনের শেষ সময় ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাত ১১:৫৯ মিনিট এবং দলিলাদি দাখিলের শেষ সময় ০২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকাল ৬:০০টা পর্যন্ত।

আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে

