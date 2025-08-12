গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, ৩৭ পদের জন্য করুন আবেদন

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
প্রভাষক (গ্রেড-৯): মোট ৩৩টি পদ। বিভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (১), আ্যপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (১), ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং (১), আর্কিটেকচার (২), গণিত (১), পরিসংখ্যান (৩), রসায়ন (১), পদার্থবিজ্ঞান (৩), পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (২), প্রাণরসায়ন ও আণবিক জীববিদ্যা (১), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি (২), ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন বায়োসায়েন্সেস (১), মার্কেটিং (১), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টট (২), অর্থনীতি (১), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (২), মনোবিজ্ঞান (২) ও এনিম্যাল সায়েন্স আ্যন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন (৬)।
সহকারী অধ্যাপক: মোট ৪টি পদ। বিভাগগুলো: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (১), গণিত (১), উদ্ভিদবিজ্ঞান (১) ও মার্কেটিং (১)।
স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের জন্য আবেদনের বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
এমফিল ডিগ্রিধারীদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৪ বছর।
পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের জন্য আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স ৩৬ বছর।
সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/সরকারি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখে বয়স গণনা করা হবে।
আবেদনকালে প্রার্থীকে অবশ্যই ডিগ্রিপ্রাপ্ত হতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষায় ফল প্রকাশ অপেক্ষমাণ থাকাকালে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
অনলাইন ও দুরশিক্ষণের মাধ্যমে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কোনো বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে না।
প্রত্যেক পদের আবেদনকারীদের ১০ (দশ) সেট আবেদন করতে হবে এবং প্রতি কপি আবেদন ফর্মের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট, পজিশনের প্রমাণপত্র, প্রকাশিত প্রবন্ধের ফটোকপি (যদি থাকে), অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (যদি থাকে), জাতীয়তার সনদ ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
খামের ওপর বিভাগ/দপ্তরের নাম ও পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
প্রতিটি পদের জন্য ৬০০/- (ছয়শত) টাকা অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো অনলাইন শাখা হতে সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ০২০০০০৩১৫২৩৭২, রেজিস্ট্রার, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোবিপ্রবি), গোপালগঞ্জ এই হিসাবে জমা করে জমা ভাউচারের মূল অংশ ১টি A4 সাইজের সাদা কাগজে আঠা দিয়ে লাগিয়ে আবেদনপত্রের মূল কপির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্রে জমা ভাউচারের স্কুল নম্বর ও তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং আবেদনপত্র অবশ্যই A4 সাইজের খামে/বড় খামে জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের অনুকূলে ১৩ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে।
