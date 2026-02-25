চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ১১

চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১।
১. পদের নাম: রেজিস্ট্রার
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: রেজিস্ট্রার দপ্তর
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
২. পদের নাম: পরিচালক
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: অর্থ ও হিসাব বিভাগ
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
৩. পদের নাম: পরিচালক
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
৪. পদের নাম: পিএস টু ভিসি (সহকারী রেজিস্ট্রার)
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: উপাচার্যের দপ্তর
বেতন স্কেল
২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (গ্রেড-৭)
৫. পদের নাম: ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বিভাগ: পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব (১), রসায়ন ল্যাব (১)
বেতন স্কেল
১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৬. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: পরিবহন পুল
বেতন স্কেল
৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪
বিভাগ: অর্থ ও হিসাব বিভাগ (১), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ (১), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১), ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (১)
বেতন স্কেল
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
আবেদনের নিয়ম
১ম ধাপ: আবেদনকারীকে ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রের স্ক্যান কপি এবং আবেদন ফি প্রদান করে আবেদন করতে হবে।
২য় ধাপ: আবেদনপত্রের কপি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়িত করে সরাসরি অথবা ডাকযোগে ‘রেজিস্ট্রার, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ী ক্যাম্পাস: হোল্ডিং নং: ০৯৩৭-০২, খলিশাডুলি, ওয়াপদা গেইট, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর-৩৬০০’–এর বরাবর পৌঁছাতে হবে। ১ থেকে ৪–এ বর্ণিত পদের জন্য ৭ সেট এবং ৫ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য ৫ সেট করে পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।
১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা;
৫ এবং ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;
৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।
** অনগ্রসর নাগরিকের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) জন্য সব গ্রেডের আবেদন ফি ৫০ টাকা (সার্ভিস চার্জ ব্যতীত) পরিশোধ করতে হবে।
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, ২০২৬;
সরাসরি/ডাকযোগের আবেদনপত্র প্রেরণের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে
১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা;
৫ এবং ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;
৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।
** অনগ্রসর নাগরিকের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) জন্য সব গ্রেডের আবেদন ফি ৫০ টাকা (সার্ভিস চার্জ ব্যতীত) পরিশোধ করতে হবে।
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, ২০২৬;
সরাসরি/ডাকযোগের আবেদনপত্র প্রেরণের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে