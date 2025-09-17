বাংলাদেশ সরকারের লোগো
বাংলাদেশ সরকারের লোগো
নিয়োগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৫১

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩-২০তম গ্রেডে ৯ ক্যাটাগরির পদে ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও বিবরণ—

১। সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১০০০-২৬৯৫০ টাকা

২। হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ০৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

Also read:৪৭তম বিসিএস: প্রিলি পরীক্ষার আগের রাত ও পরীক্ষার দিন করণীয়

৩। বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ০৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

৪। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০৮

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৫। প্রসেস সার্ভার

পদসংখ্যা: ০৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

৬। জমাদার

পদসংখ্যা: ০১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

৭। অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা

Also read:ভূমি মন্ত্রণালয়ের বড় নিয়োগ, পদ ১২৪

৮। পরিচ্ছন্নতা কর্মী

পদসংখ্যা: ০৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা

৯। নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ০২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা

Also read:দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, পদ ৮৫

আবেদনের নির্দেশনা—

১। আবেদনের যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (প্রকাশ করা হবে।

২। একজন প্রার্থী শুধু ১টি পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা

১। আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা।

২। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১২ অক্টোবর বিকাল ৫টা।

Also read:১২ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো
আরও পড়ুন