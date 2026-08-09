পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪১ পদে আবেদনের সুযোগ ২ দিন

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিজেআরআই) ১০ থেকে ২০ গ্রেডে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪১। নতুন করে আবেদন শুরু আজ মঙ্গলবার (২১ জুলাই ২০২৬) থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২০ আগস্ট ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (মেশিন ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।
২. পদের নাম: সহকারী লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
৩. পদের নাম: বৈজ্ঞানিক সহকারী
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।
৪. পদের নাম: জুনিয়র মাঠ সহকারী
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৫. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৬. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৭. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৮. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৯. পদের নাম: অডিটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
১০. পদের নাম: জুনিয়র ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
১১. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।
বয়সসীমা
২০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা;
২ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;
৩ থেকে ১০ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
১১ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২১ জুলাই ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
আবেদন ফরম জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: আগামী ২০ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ০৪:০০টা।
নির্দেশনা
গত ২ জুন ২০২৪, ৪ আগস্ট ২০২৫ এবং ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।