নিয়োগ

রুয়েটে শিক্ষকতার সুযোগ, জেনে নিন যোগ্যতাসহ সব তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) রাজস্ব খাতে কয়েকটি শূন্য পদে বাংলাদেশের প্রকৃত ও স্থায়ী নাগরিকদের নিয়োগে আবেদন আহ্বান করেছে।

একনজরে রুয়েটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (RUET)

চাকরির ধরন: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

প্রকাশের তারিখ: ৮ জুন ২০২৬

পদের ক্যাটাগরি: ৩টি (অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক)

মোট শূন্যপদ: ১০টি

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আবেদনের মাধ্যম: অনলাইন

অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.ruet.ac.bd

আবেদনের শেষ তারিখ: ১ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৪টা

১. পদের নাম: অধ্যাপক

বিভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (০১টি)

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- টাকা

২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা:

(ক) যন্ত্রকৌশল বিভাগ- ০২টি

(খ) ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ- ০১টি

(গ) ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ- ০১টি

(ঘ) আর্কিটেকচার বিভাগ- ০১টি

(ঙ) ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি- ০১টি

—বেতন স্কেল: ৫০,০০০- ৭১,২০০/- টাকা

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৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা:

(ক) পুরকৌশল বিভাগ- ০১টি

(খ) মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ- ০১টি (পুরকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

(গ) ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি- ০১টি

—বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০- ৬৭,০১০/- টাকা

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—

বিজ্ঞাপিত পদসমূহের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শর্তাবলি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য রুয়েটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট হতে স্মারক নং ৫১৮৭ (তারিখ: ০৮ জুন, ২০২৬) এর মূল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাবে।

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আবেদনপদ্ধতি—

আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরম্যাটে রুয়েটের অনলাইন পোর্টাল এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ (Important Dates)

আবেদন জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১/৭/২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

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