সিআইডিতে বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ১৮

বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডিতে ১৬ ও ২০ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ তারিখ ৮ নভেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,১০০ টাকা।
২. পদের নাম: গবেষণা সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,১০০ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর হতে হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদ: ১১২ টাকা; এবং ৩ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
৮ নভেম্বর ২০২৬
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