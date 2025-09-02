চাকরি
বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ ‘কো-অর্ডিনেটর (COMs ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততা)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। কর্মস্থল কক্সবাজার। প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত, তবে চুক্তি বাড়ানো হতে পারে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, এ পদে মাসিক ১ লাখ ১৫ হাজার ২৮১ টাকা (গ্রস) বেতন দেওয়া হবে। এ ছাড়া মেডিকেল সুবিধা, মুঠোফোন ও ইন্টারনেট ভাতা, গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্সসহ অন্যান্য সুবিধা থাকবে। প্রার্থীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, সামাজিক বিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। মানবিক বা উন্নয়ন সংস্থায় কমপক্ষে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট ও জরুরি পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে সাবলিলতা আবশ্যক, স্থানীয় ভাষাজ্ঞান থাকলে বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের সুযোগ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। বিস্তারিত জানা যাবে: actionaidbd.org

একনজরে চাকরি

প্রতিষ্ঠান: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

পদ: কো-অর্ডিনেটর (COMs ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততা)

কর্মস্থল: কক্সবাজার

বেতন: মাসিক ১ লাখ ১৫ হাজার ২৮১ টাকা (গ্রস)

চুক্তি: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত (সময় বাড়তে পারে)

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি, কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা

আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

