বন অধিদপ্তরে ফরেস্টার পদে বড় নিয়োগ, পদ ৩৮২

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ‘ফরেস্টার’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদ সংখ্যা ৩৮২।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ফরেস্টার
পদ সংখ্যা: ৩৮২
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি। উচ্চতা ১৬৩ সে.মি; ও বুকের মাপ ৭৬ সে.মি
বেতন স্কেল
৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। ডাকযোগে অথবা বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকার দ্বিতীয় তলায় (Level-1)-এ রক্ষিত বাক্সে সরাসরি পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
আবেদন ফি
১০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ জুন ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।