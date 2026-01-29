নিয়োগ

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলে স্নাতক পাসে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) তাদের রাজস্ব খাতভুক্ত চার ক্যাটাগরির ১০টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পদগুলোর বিবরণ–

  • সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড–৯): ১ জন।

  • হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড–১০): ১ জন।

  • অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড–১৬): ৪ জন।

  • অফিস সহায়ক (গ্রেড–২০): ৪ জন।

Also read:সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ১৮৮ জনের চাকরির সুযোগ

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

  • সহকারী প্রোগ্রামার: কম্পিউটার সায়েন্স/সিএসই/ইইই/আইসিটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। প্রোগ্রামিং অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।

  • হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা: অর্থনীতি/ফিন্যান্স/হিসাববিজ্ঞান/ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

  • অফিস সহকারী: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি ও কম্পিউটার অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।

  • অফিস সহায়ক: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

সব পদের ক্ষেত্রেই শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

বয়সসীমা

৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা ও অন্যান্য বিশেষ কোটার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

  • আবেদনের ওয়েবসাইট

  • আবেদন শুরু: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টায়।

  • আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

Also read:রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বড় নিয়োগ, পদ ৫২১

আবেদন ফি

টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৩ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা জমা দিতে হবে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য সব পদে ফি ৫৬ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিইপিআরসি জানিয়েছে, যাঁরা ২০২২ সালের ৩০ জুনের বিজ্ঞপ্তিতে এই পদগুলোর বিপরীতে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিইপিআরসির নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

Also read:সাইকেল চালানো শিখিয়ে দুই বছরে ৪৭ লাখ টাকা আয় চীনা ছাত্রের
আরও পড়ুন