সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ডাকে বা সরাসরি

প্রথম আলো ডেস্ক

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ২০তম গ্রেডের ৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. নির্বাহী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪২ বছর

২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর

৩. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর

৪. পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এর নোটিশ বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং দরখাস্তের নির্ধারিত ফরমসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

‘রেজিস্ট্রার, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ী প্রশাসনিক ভবন, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ-৩০০০’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন ফরম জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

