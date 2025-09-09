বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে
নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বেতন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক (এক্স ক্যাডার-সিকিউরিটি) পদে নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এটি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ।

পদের নাম ও বিবরণ—

১। অতিরিক্ত পরিচালক (এক্স ক্যাডার-সিকিউরিটি)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: সশস্ত্র বাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত/পিআরএল গমনকারী ন্যূনতম মেজর সমমর্যাদার কর্মকর্তা। পিএসসি থাকতে হবে। নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

Also read:ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯ম–১০ম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে:

ক. কেপিআই প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ডিজিটাল সিকিউরিটি ও অটোমেশন–সংক্রান্ত কাজ।

খ. সিসিটিভি মনিটরিংসহ ফিজিক্যাল সিকিউরিটির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় সাধনসংক্রান্ত কাজ।

গ. নিরাপত্তাব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসংক্রান্ত কাজ।

ঘ. জনবল, সরঞ্জাম, নজরদারি ব্যবস্থাপনা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কাজ।

বেতন: ২,২৫,০০০ টাকা।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৬০ বছর।

চুক্তির মেয়াদ: ৩ বছর।

আবেদনের শেষ তারিখ

৫ অক্টোবর ২০২৫

Also read:সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি, টোয়েফলে ৭৯ অথবা আইইএলটিএসে ৬.৫ প্রয়োজন

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদেরকে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জীবনবৃত্তান্ত (নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসংবলিত) এবং প্রমাণক দলিলাদিসহ (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, অবসর গ্রহণসংক্রান্ত আদেশ, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সনদপত্র ইত্যাদির সত্যায়িত কপি) পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০–এর বরাবরে সরাসরি/ডাকযোগে/ই-মেইলে (gm.hrd@bb.org.bd) প্রেরণ করতে হব।

Also read:প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন নবম গ্রেডে নিয়োগ, স্নাতকে আবেদন
আরও পড়ুন