ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে চাকরি, পদ ৮৬

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (ডিইডব্লিউ) লিমিটেডে ৩৫ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৮৬। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌ–স্থপতি), পিঅ্যান্ডডি বিভাগ
পদসংখ্যা: ২
২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌ–স্থপতি), পিঅ্যান্ডডি বিভাগ, কিউসি সেল
পদসংখ্যা: ১
৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌ–স্থপতি), উৎপাদন বিভাগ
পদসংখ্যা: ২
৪. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী, শিপবিল্ডিং শপ
পদসংখ্যা: ২
৫. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী, আউটফিটিং শপ
পদসংখ্যা: ২
৬. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী, আইসিই শপ
পদসংখ্যা: ১
৭. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী, ইলেকট্রিক্যাল শপ
পদসংখ্যা: ১
৮. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী, মেশিন শপ
পদসংখ্যা: ১
৯. পদের নাম: সুপারভাইজার, শিপবিল্ডিং শপ
পদসংখ্যা: ১
১০. পদের নাম: সুপারভাইজার, পেইন্ট শপ
পদসংখ্যা: ১
১১. পদের নাম: সুপারভাইজার, আউটফিটিং শপ
পদসংখ্যা: ২
১২. পদের নাম: সুপারভাইজার, ইলেকট্রিক্যাল শপ
পদসংখ্যা: ১
১৩. পদের নাম: হিসাব সহকারী, অর্থ বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
১৪. পদের নাম: নিম্নমান করণিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (এলডিসি), পিঅ্যান্ডডি বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
১৫. পদের নাম: নিম্নমান করণিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (এলডিসি), এইচআর সেকশন
পদসংখ্যা: ১
১৬. পদের নাম: নিম্নমান করণিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (এলডিসি), প্রধান ভান্ডার
পদসংখ্যা: ১
১৭. পদের নাম: ক্রেন ড্রাইভার, ডকিং সেকশন
পদসংখ্যা: ১
১৮. পদের নাম: মেইলম্যান, এমডি অফিস
পদসংখ্যা: ১
১৯. পদের নাম: যানবাহন চালক, এমটি সেকশন
পদসংখ্যা: ৫
২০. পদের নাম: কুক, পারসোনেল সেকশন
পদসংখ্যা: ৫
২১. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি সেকশন
পদসংখ্যা: ২
২২. পদের নাম: পিয়ন, পিঅ্যান্ডডি বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
২৩. পদের নাম: শ্রমিক (ফিটার), শিপবিল্ডিং শপ
পদসংখ্যা: ৭
২৪. পদের নাম: শ্রমিক (আর্ক ওয়েল্ডার), শিপবিল্ডিং শপ
পদসংখ্যা: ৪
২৫. পদের নাম: শ্রমিক (মিগ ওয়েল্ডার), শিপবিল্ডিং শপ
পদসংখ্যা: ৩
২৬. পদের নাম: শ্রমিক (সিএনসি মেশিন অপারেটর), শিপবিল্ডিং শপ
পদসংখ্যা: ২
২৭. পদের নাম: শ্রমিক (ওয়েল্ডার), আউটফিটিং শপ
পদসংখ্যা: ৬
২৮. পদের নাম: শ্রমিক (ফিটার), আউটফিটিং শপ
পদসংখ্যা: ৪
২৯. পদের নাম: শ্রমিক (ইলেকট্রিশিয়ান), ইলেকট্রিক্যাল শপ
পদসংখ্যা: ২
৩০. পদের নাম: শ্রমিক (এসি টেকনিশিয়ান) এইচভিএসি/ফ্রিজ শপ
পদসংখ্যা: ২
৩১. পদের নাম: শ্রমিক (সহকারী কার্পেন্টার), কার্পেন্ট্রি শপ
পদসংখ্যা: ৭
৩২. পদের নাম: শ্রমিক (সহকারী ল্যাগিংম্যান), কার্পেন্ট্রি শপ
পদসংখ্যা: ৩
৩৩. পদের নাম: শ্রমিক (ডিজেল ফিটার), আইসিই শপ
পদসংখ্যা: ২
৩৪. পদের নাম: শ্রমিক (পেইন্টার), পেইন্ট শপ
পদসংখ্যা: ৯
৩৫. পদের নাম: শ্রমিক (মেশিন অপারেটর), মেশিন শপ
পদসংখ্যা: ২
নিয়োগের ধরন
১ থেকে ২২ নম্বর পদ: চুক্তিভিত্তিক
২৩ থেকে ৩৫ নম্বর পদ: দৈনিক মজুরিভিত্তিক
বেতন-ভাতা
চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল বেতনের সঙ্গে অন্যান্য ভাতাদি ও বোনাস প্রদান করা হবে। দৈনিকভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে দৈনিক বেতন/ মজুরি ও ডিইডব্লিউ লি. এর নিজস্ব বেতন কাঠামো, নিয়োগ নীতিমালা বাংলাদেশ শ্রম আইন ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বোনাস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করা হবে।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি., বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর-১৪১০, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ’ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬
চাকরির বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।