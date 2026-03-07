নিয়োগ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ট্রেড-২–এর (বিশেষ পেশা) অধীনে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। ট্রেড-২ (বিশেষ পেশা)–এর পেশাসমূহ হলো কুক (মেস), কুক (ইউনিট), কুক (হাসপাতাল), ব্যান্ডসম্যান, পেইন্টার, পেইন্টার অ্যান্ড ডেকোরেটর, কার্পেন্টার ও টিন স্মিথ। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

পদের নাম: সৈনিক

পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট

আবেদনের বয়স—

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে ১৭–২২ বছর হতে হবে।

Also read:পুলিশে কনস্টেবল পদে আবেদন শুরু, আবেদনের নিয়ম ও বাছাইপ্রক্রিয়া যেভাবে

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ-২.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ। জিপিএ-৩.০০ ও ততোধিক জিপিএপ্রাপ্ত প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ট্রেড-১–এ স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে।

পেশাগত যোগ্যতা—

—কুক পেশায় যোগদানে আগ্রহী প্রার্থীদের রান্নায় পারদর্শী হতে হবে। ব্যান্ডসম্যান পেশার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে (ড্রাম, ব্রাসব্যান্ড ক্ল‍্যারিনেট, ব্যাগ পাইপ, ট্রামপেট ইত্যাদি) পারদর্শী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

—পেইন্টার/পেইন্টার অ্যান্ড ডেকোরেটর পেশায় যোগদানে আগ্রহী প্রার্থীদের পেইন্টিং কাজের ওপর পারদর্শী হতে হবে। কার্পেন্টার পেশায় যোগদানে আগ্রহী প্রার্থীদের কাঠমিস্ত্রির কাজে পারদর্শী হতে হবে। টিন স্মিথ পেশায় যোগদানে আগ্রহী প্রার্থীদের ঝালাই কাজে পারদর্শী হতে হবে।

Also read:যে ১০ ব্যাচেলর ডিগ্রির চাহিদা সবচেয়ে বেশি

প্রশিক্ষণ—

৩৬ সপ্তাহ মেয়াদি মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

আবেদনের অযোগ্যতা—

১. সশস্ত্র বাহিনী এবং সরকারি চাকরি হতে বরখাস্তকৃত।

২. ফৌজদারি মামলায় দণ্ড/সাজাপ্রাপ্ত।

৩. দ্বৈত নাগরিক।

৪. সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে বরখাস্তকৃত/স্বেচ্ছায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

আবেদনের নিয়ম—

টেলিটক সিম দিয়ে দুই ধাপের এসএমএসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রার্থীকে একটি USER ID ও Password প্রদান করা হবে। USER ID ও Password দিয়ে http://sainik.teletalk.com.bd এ লগইন করে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

Also read:বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ

আবেদন ফি—

৩০০ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১০০ টাকা)

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৮ মার্চ ২০২৬

আবেদন শেষ: ৭ এপ্রিল ২০২৬

নির্দেশনা

১. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের পর প্রার্থীকে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে হবে। আবেদনের ৭ দিনের মধ্যে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সময়ে প্রিন্ট করা যাবে না।

২. প্রত্যেক প্রার্থীকে নিজ নিজ ভর্তি পরীক্ষার ৭২ ঘণ্টা পূর্বে টেলিটক কর্তৃক এসএমএস এর মাধ্যমে পরীক্ষার স্থান ও তারিখ জানানো হবে।

Also read:আইএফআইসি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৩৬ হাজার ৭০০ টাকা
আরও পড়ুন