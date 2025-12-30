শিল্পকলা একাডেমিতে স্থায়ী পদে চাকরির সুযোগ

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তাদের বেশ কিছু স্থায়ী পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। একাডেমি তাদের প্রশাসনিক ও শৈল্পিক কার্যক্রম গতিশীল করতে এই নিয়োগ দিচ্ছে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
১. উপপরিচালক (প্রশাসন), পদ ১টি
এই পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যেহেতু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ, তাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি একাডেমির একটি স্থায়ী পদ।
২. সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা), পদ ১টি
এই পদের জন্য প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। বিশেষ করে কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় গবেষণা বা প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে প্রার্থীরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। একাডেমির বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ তদারকি করা এই পদের প্রধান দায়িত্ব।
৩. সহকারী পরিচালক (নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র), পদ ১টি
শিল্পকলা একাডেমির শৈল্পিক কার্যক্রমের জন্য এই পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থীকে নাটক অথবা চলচ্চিত্র বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যাঁরা নাটক বা চলচ্চিত্র নির্মাণ, নির্দেশনা বা এ–সংক্রান্ত কারিগরি কাজে বিশেষ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ, তাঁদের এই পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ওয়েবসাইট
পরীক্ষার ফি: ১ থেকে ৩ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকাসহ সর্বমোট ২২৩ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে এই ফি পরিশোধ করতে হবে।
আবেদন করার শেষ সময় ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
নিয়োগসংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য এবং অন্যান্য পদের তালিকা জানতে একাডেমির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।