সব পদের পরীক্ষা একই তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আবেদনকারীকে একাধিক পদে আবেদন না করার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
নিয়োগ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে ১৬ পদে নিয়োগ, গ্রেড ৯ম ও ১১তম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের রাজস্ব খাতে ৯ম ও ১১তম গ্রেডের ১৬টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত।

পদের নাম ও বিবরণ

১. গবেষণা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অর্থনীতিতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (সম্মান ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

২. পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পরিসংখ্যানে কমপক্ষে ২য় শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (সম্মান ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)।

গ্রেড ও বেতনস্কেল:  ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা  (গ্রেড-৯)

৩. সহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

৪. লিয়াজোঁ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল:  ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

৫. কারিগরি কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

৬. মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

৭. ইন্সট্রাক্টর (গবেষণা কর্মকর্তা)

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

৮. ইন্সট্রাক্টর

পদসংখ্যা: ৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

৯. ডিজাইনার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা (গ্রেড-৯)

১০. সহকারী লাইব্রেরিয়ান

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- টাকা (গ্রেড-১১)

বয়সসীমা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

শর্তাবলি

১. চাকরির আবেদন ফরমে (Applicant's Copy) সব শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় চাকরির জন্য নির্বাচিত হলে চাকরির আবেদনে উল্লিখিত সনদ ব্যতীত চাকরির আবেদনের আগে অর্জিত অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে না।

২. সব পদের পরীক্ষা একই তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আবেদনকারীকে একাধিক পদে আবেদন না করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

৩. আবেদনপত্রে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত কোনোরূপ অসত্য বিবরণ/তথ্য বা দাখিলকৃত কাগজপত্র জাল, মিথ্যা বা ভুয়া প্রমাণিত হলে কিংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে, এমনকি আবেদনকারী চূড়ান্তভাবে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চাকরিপ্রাপ্তির পরও যেকোনো পর্যায়ে তার সনদপত্র/প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণসংক্রান্ত নিয়মাবলি

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১. ১-৯ নং ক্রমিকের জন্য আবেদন ফি ২০০/- টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩/- টাকাসহ মোট ২২৩/- টাকা)

২. ১০ নং ক্রমিকের জন্য আবেদন ফি ১০০/- টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮/- টাকাসহ মোট ১৬৮/- টাকা)

আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

১. আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা;

২. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

