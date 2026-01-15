ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা পদে চাকরি, গ্রেড ৯-এর পদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। নির্বাচিত প্রার্থীকে ফিল্ড ওয়ার্ক, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি, গবেষণা-সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সভা-সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনে ভূমিকা রাখতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–

পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা

পদ সংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ হতে স্নাতকে সিজিপিএ-৪ স্কেলে ন্যূনতম ৩.০০ সহ স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি/সমমানের ন্যূনতম ২য় বিভাগ/জিপিএ-৫ স্কেলে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে। সরকারি বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ৬ মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।

বয়স

অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

বেতন–ভাতা

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৮ কপি দরখাস্ত রেজিস্ট্রার (২০৩ নং কক্ষে) বরাবর জমা দিতে হবে।

আবেদন ফি

আবেদন ফি ৭৫০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট)।

আবেদন ফরমের ফি ৫০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আরও পড়ুন