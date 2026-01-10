যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া নির্মূলে মাঠপর্যায়ে কাজ: জেলা ব্যবস্থাপক খুঁজছে ব্র্যাক

ব্র্যাক তাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে (বিএইচপি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ‘ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার’ (জেলা ব্যবস্থাপক) পদে অভিজ্ঞ কর্মী খুঁজছে। আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকেরা ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
পদের নাম ও উদ্দেশ্য
নিযুক্ত প্রার্থীকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (জেলা ব্যবস্থাপক) হিসেবে ব্র্যাকের মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই পদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যক্ষ্মা (টিবি), ম্যালেরিয়া, এইচআইভি ও কোভিড-১৯–সংক্রান্ত সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা। এটি প্রাথমিকভাবে এক বছরের একটি চুক্তিভিত্তিক পদ।
মূল দায়িত্বগুলো
• জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি।
• সিভিল সার্জন ও স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রক্ষা করা।
• মাঠপর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করা।
• নিয়মিত ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা এবং ওষুধের সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা তদারকি করা।
• জেলা পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করা।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
• শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।
• অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
• অন্যান্য দক্ষতা: কম্পিউটার চালনায় (এমএস অফিস) পারদর্শী হতে হবে। সেই সঙ্গে অ্যাডভোকেসি, নেগোসিয়েশন ও চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
সুযোগ–সুবিধা
নির্বাচিত কর্মী ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়া উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য, জীবনবিমাসহ অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা পাবেন।
আবেদনের নিয়ম ও শেষ সময়
আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের নিজস্ব ক্যারিয়ার পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ১৭ জানুয়ারি ২০২৬।