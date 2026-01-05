বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে চাকরি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ৪ ক্যাটাগরির কমিশন্ড অফিসার পদে (২০২৬ বি ডিও ব্যাচে) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে।
পদের নাম: কমিশন্ড অফিসার
শাখা:১. ইলেকট্রিক্যাল শাখা (পুরুষ)
২. শিক্ষা শাখা (বিবিধ বিষয়) (পুরুষ ও মহিলা)
৩. শিক্ষা শাখা (ইঞ্জিনিয়ার) (পুরুষ ও মহিলা)
৪. শিক্ষা শাখা (মেডিকেল) (পুরুষ)
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট।
১. ইলেকট্রিক্যাল শাখা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস/ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৫০সহ বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সিজিপিএ ৩.০০ (৪-স্কেলে) প্রাপ্ত হতে হবে।
২. শিক্ষা শাখা (বিবিধ বিষয়): স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা/ইংরেজি/পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন/মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকসহ (সম্মান) মাস্টার্স। প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি/ সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.০০ এবং স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ (৪-স্কেলে) প্রাপ্ত হতে হবে।
৩. শিক্ষা শাখা (ইঞ্জিনিয়ার): সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্বনামধন্য পাবলিক/ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান) হতে হবে।
৪. শিক্ষা শাখা (মেডিকেল): স্বীকৃত যেকোনো মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রিসহ ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী হতে হবে। প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএইসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ (৫-স্কেলে) প্রাপ্ত হতে হবে।
সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।
আবেদনকারী প্রার্থীগণকে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
১০০০ টাকা। অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে।
২০ জানুয়ারি ২০২৬