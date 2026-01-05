নিয়োগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ৪ ক্যাটাগরির কমিশন্ড অফিসার পদে (২০২৬ বি ডিও ব্যাচে) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে।

চাকরির বিবরণ-

পদের নাম: কমিশন্ড অফিসার

শাখা:১. ইলেকট্রিক্যাল শাখা (পুরুষ)

২. শিক্ষা শাখা (বিবিধ বিষয়) (পুরুষ ও মহিলা)

৩. শিক্ষা শাখা (ইঞ্জিনিয়ার) (পুরুষ ও মহিলা)

৪. শিক্ষা শাখা (মেডিকেল) (পুরুষ)

পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. ইলেকট্রিক্যাল শাখা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস/ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৫০সহ বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সিজিপিএ ৩.০০ (৪-স্কেলে) প্রাপ্ত হতে হবে।

২. শিক্ষা শাখা (বিবিধ বিষয়): স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা/ইংরেজি/পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন/মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকসহ (সম্মান) মাস্টার্স। প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি/ সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.০০ এবং স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ (৪-স্কেলে) প্রাপ্ত হতে হবে।

৩. শিক্ষা শাখা (ইঞ্জিনিয়ার): সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্বনামধন্য পাবলিক/ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান) হতে হবে।

৪. শিক্ষা শাখা (মেডিকেল): স্বীকৃত যেকোনো মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রিসহ ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী হতে হবে। প্রার্থীকে এসএসসি ও এইচএইসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ (৫-স্কেলে) প্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন ও ভাতা

সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনকারী প্রার্থীগণকে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১০০০ টাকা। অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ জানুয়ারি ২০২৬

