বাং​লাদেশ বিমানবাহিনী
বাং​লাদেশ বিমানবাহিনী
নিয়োগ

বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, আবেদনের সময় এক মাস বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৫ মার্চ এর পরিবর্তে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং, এটিসি, এডিডব্লিউসি, লিগ্যাল, মিটিওরলজি এবং শিক্ষা (পদার্থ বিজ্ঞান) শাখায় জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

শাখা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

ইঞ্জিনিয়ারিং: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্র/তড়িৎ/কম্পিউটার/অ্যারোনটিক্যাল বা সমজাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ (৪.০০-এর মধ্যে) থাকতে হবে।

এডিডব্লিউসি/মিটিওরলজি: বিএসসিতে পদার্থ বা গণিতসহ সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থ ও গণিতে এ গ্রেডসহ জিপিএ ৪.৫০ থাকা আবশ্যক।

লিগ্যাল: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ (৪.০০-এর মধ্যে) থাকতে হবে।

শিক্ষা (পদার্থ বিজ্ঞান): পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে সিজিপিএ ৩.০০ (৪.০০-এর মধ্যে) থাকতে হবে।

শারীরিক যোগ্যতা—

উচ্চতা: পুরুষদের জন্য কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি এবং মহিলাদের জন্য ৬২ ইঞ্চি।

বুকের মাপ: পুরুষদের ৩২ ইঞ্চি (প্রসারণ ২ ইঞ্চি) এবং মহিলাদের ২৮ ইঞ্চি (প্রসারণ ২ ইঞ্চি)।

ওজন: বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী নির্ধারিত।

দৃষ্টিশক্তি: শাখাভেদে ৬/১২ এবং ৬/৩৬ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

আবেদনকারীর বয়স (২৩ জুন ২০২৬ তারিখে)

স্বল্পমেয়াদি কমিশন (DE): ২০ থেকে ৩০ বছর।

বিশেষ স্বল্পমেয়াদি কমিশন (SPSSC): ২১ থেকে ৩৫ বছর। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট বা হলফনামা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক ও অবিবাহিত/বিবাহিত হতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা—

প্রশিক্ষণকালীন অফিসার ক্যাডেটরা মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতন পাবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে পদবি অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হবেন। এ ছাড়া মেধাবী অফিসারদের জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ এবং সপরিবার যাতায়াত ও সুচিকিৎসার বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

নির্বাচনপদ্ধতি—

প্রার্থীদের প্রথমে প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় (আইকিউ, ইংরেজি, গণিত ও পদার্থ/সাধারণ জ্ঞান) অংশগ্রহণ করতে হবে। এরপর প্রাথমিক ডাক্তারি পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং সর্বশেষ আন্তবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি) পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে।

আবেদনের নিয়ম ও শেষ সময়—

আগ্রহী প্রার্থীদের বিমানবাহিনীর ওয়েবসাইট –এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের সময়সীমা ১১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত।

পরীক্ষার স্থান—

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তথ্য ও নির্বাচনী কেন্দ্র, পুরোনো বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

