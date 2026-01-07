চিকিৎসক থেকে নার্স পদে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

রাজধানীর জনসন রোডে অবস্থিত ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল (ডিএনএমআইএইচ) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি চারটি ক্যাটাগরিতে মেডিকেল অফিসার, নার্স ও কর্মচারী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
১.
মেডিকেল অফিসার: বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এমবিবিএস বা সমমানের ডিগ্রি এবং ১ বছরের ইন্টার্নশিপ কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
২.
সিনিয়র স্টাফ নার্স: বয়স অনূর্ধ্ব ২৫ বছর। ৪ বছর মেয়াদি নার্সিং ডিপ্লোমা এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হতে হবে।
৩.
ওয়ার্ড বয়: বয়স অনূর্ধ্ব ২৪ বছর। ন্যূনতম এইচএসসি পাস হতে হবে।
৪.
পরিচ্ছন্নতাকর্মী: বয়স অনূর্ধ্ব ২৪ বছর। ন্যূনতম এসএসসি পাস হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের হাসপাতালের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে হবে। এরপর স্বহস্তে ফরম পূরণ করে সব শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং পূর্ণ জীবনবৃত্তান্তসহ পরিচালক বরাবর জমা দিতে হবে।
খামের ওপর পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শর্ত শিথিলযোগ্য এবং তাঁদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
যেকোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে ‘পরিচালক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল’-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ফির পরিমাণ নিম্নরূপ:
মেডিক্যাল অফিসার: ২০০০ টাকা।
সিনিয়র স্টাফ নার্স: ১৫০০ টাকা।
ওয়ার্ড বয় ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী: ১০০০ টাকা।
আবেদনপত্র ১২ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ২টার মধ্যে হাসপাতালের পরিচালকের কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। শুধু বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।