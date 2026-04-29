চাকরির আবেদন জমা দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তরুণেরা
নিয়োগ

নরসিংদী কর অঞ্চলে ১২২ জনের চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন কর অঞ্চল–নরসিংদী ২৭ এপ্রিল জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে মোট ১২২ জনকে নিয়োগ দেবে। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই পদগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

উচ্চশিক্ষায় নারী–পুরুষ সমান সমান, কিন্তু বিসিএস ক্যাডারে কেন মাত্র ২০ শতাংশ

পদের বিবরণ ও সংখ্যা

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মোট ৬টি ক্যাটাগরিতে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।

১. কম্পিউটার অপারেটর: ১ জন।

২. প্রধান সহকারী: ২২ জন।

৩. উচ্চমান সহকারী: ২২ জন।

৪. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২৩ জন।

৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ২৭ জন।

৬. অফিস সহায়ক: ২৭ জন।

আবেদনপ্রক্রিয়া

Also read:বিসিএসে সাফল্যের রহস্য কি বয়স? পরিসংখ্যানে ২৪ থেকে ২৬ বছর বয়সীদের আধিপত্য

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবেদনের লিংক কর অঞ্চল–নরসিংদীর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ১০৩৫

অন্যান্য তথ্য

নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলা বাদে অন্য কোনো জেলার বাসিন্দাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। নিয়োগপ্রক্রিয়ার সব আপডেট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।

Also read:জাপানে স্কলারশিপ, আবেদন স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডিতে
