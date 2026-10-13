পায়রা বন্দরে আউটসোর্সিংয়ে জনবল নিয়োগ, পদ ৫৮

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ ক্যাটাগরির পদে মোট ৫৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: ল্যান্ড সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ২
বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
২. পদের নাম: ড্রাইভার (হেভি)
পদসংখ্যা: ৫
মাসিক বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
৩. পদের নাম: বোট চালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
৪. পদের নাম: ক্রেন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
৫. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
৬. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
৭. পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন: ১৮,৫১৪ টাকা।
৮. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৭,৯৯২ টাকা।
৯. পদের নাম: ড্রাইভার (লাইট)
পদসংখ্যা: ১২
বেতন: ১৭,৯৯২ টাকা।
১০. পদের নাম: মুরিং গ্যাং
পদসংখ্যা: ১০
বেতন: ১৭,৬৩০ টাকা।
১১. পদের নাম: গ্রিজার
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৭,৬৩০ টাকা।
১২. পদের নাম: সুকানি
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৭,১০৮ টাকা।
১৩. পদের নাম: বোট অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৭,১০৮ টাকা।
১৪. পদের নাম: গার্ডেনার
পদসংখ্যা: ২
বেতন: ১৭,১০৮ টাকা।
১৫. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৩
বেতন: ১৭,১০৮ টাকা।
১৬. পদের নাম: মেসেঞ্জার
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৬,৬৭৩ টাকা।
১৭. পদের নাম: আয়া
পদসংখ্যা: ২
বেতন: ১৬,৬৭৩ টাকা।
১৮. পদের নাম: লিফটম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৬,৬৭৩ টাকা।
১৯. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
বেতন: ১৬,৬৭৩ টাকা।
২০. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতা কর্মী
পদসংখ্যা: ২
বেতন: ১৬,৬৭৩ টাকা।
বয়সসীমা
২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চুক্তির মেয়াদ
২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী’ বরাবর ডাকযোগে কিংবা অন্য কোন উপায়ে পৌঁছাতে হবে।
https://ppa.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৯ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;
১০ থেকে ২০ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৯ অক্টোবর ২০২৬