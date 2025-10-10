নিয়োগ

নভোথিয়েটারে ১৬ জনের চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১১ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন নভোথিয়েটার রাজস্ব খাতের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ৭টি পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।  বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাঁরা আগে (১২/১২/২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক) আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আবেদনপত্র সংরক্ষিত আছে।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা
২. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. সেলার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৪. রাইড সিমুলেটর অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৫. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৬. টিকিট চেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা http://novotheatre.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সময়

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১১/১০/২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
২. আবেদন ফি জমাদানের শেষ তারিখ: অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।

লিখিত, মৌখিক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। পরীক্ষার সময়সূচি নভোথিয়েটারের ওয়েবসাইটে (www.novotheatre.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।
