বুয়েট নেবে সহকারী ইন্সট্রৃুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, বেতন ৩৫৬০০ টাকা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম সহকারী ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। এ পদের একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সহকারী ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

১. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে।

২. প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

বেতন: সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন ৩৫,৬০০/- টাকা।

আবেদনের নিয়মাবলি

১. আগ্রহী প্রার্থীদের সাদা কাগজে নিজ হাতে লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

২. আবেদনপত্রে নিজের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জাতীয়তা, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল দিতে হবে।

৩. আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক, আরআইএসই সেন্টার, ইসিই ভবন, ৯ম তলা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১২০৫।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও তথ্য

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ২৫/৮/২০২৫

আবেদনকারীর জন্য নির্দেশনা

* নিয়োগ পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার যাতায়াত বা দৈনিক ভাতা দেওয়া হবে না।

* কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ব্যতিরেকে এই নিয়োগপ্রক্রিয়া গ্রহণ/বাতিল/পদসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

* নিয়োগপ্রক্রিয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

* চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

