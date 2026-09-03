নিয়োগ

যমুনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, দেখুন আবেদনের যোগ্যতা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যমুনা ব্যাংক পিএলসিতে চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদমর্যাদায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার

পদসংখ্যা: ১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকা যাবে না।

ব্যাংকিং খাতে ন্যূনতম ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মানবসম্পদ, প্রশিক্ষণ ও পরিচালন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে সিনিয়র নেতৃত্ব পর্যায়ে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা

৫৫ বছর। তবে ব্যতিক্রমী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিল করা হতে পারে।

Also read:পিএসসির চেয়ারম্যান পদে আমলার বদলে শিক্ষক বেছে নিল সরকার, যে প্রত্যাশা এখন

বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের careerjamunabank.com.bd এর মাধ্যমে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

ই-মেইল: career@jamunabank.com.bd

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

Also read:নতুন বেতনকাঠামো নবম গ্রেডে বেতন কত হবে
Also read:সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে বিনা খরচে ৬ সপ্তাহের গবেষণা, সুযোগ যাঁদের
আরও পড়ুন