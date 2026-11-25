বগুড়া কর অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৬। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৫. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://taxbog.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৬ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।