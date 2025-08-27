ছবি: খালেদ সরকার
ছবি: খালেদ সরকার
নিয়োগ

পরমাণু শক্তি কমিশনে ১৮২ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ আর ২দিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১২ পদে মোট ১৮২ জনকে নিয়োগ দেবে। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন শেষ দিন আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮-৮-২০২৫)। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন আছে।

পদের নাম ও পদসংখ্যা—

১. সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ২৮
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা
২. টেকনিশিয়ান-১
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১৩টি
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

৪. স্টেনোগ্রাফার-কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৫. টেকনিশিয়ান-২
পদসংখ্যা: ৩টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৬. সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ২
পদসংখ্যা: ৪১টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৭. কম্পিউটার টাইপিস্ট কাম-অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৬টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৮. কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১৯টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৯. টেকনিক্যাল হেলপার
পদসংখ্যা: ৯টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
১০. জেনারেল অ্যাটেনডেন্ট ২
পদসংখ্যা: ২৭টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
১১. সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট ২
পদসংখ্যা: ১৭টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
১২. স্যানিটারি অ্যাটেনডেন্ট ২
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১২ পদে মোট ১৮২ জনকে নিয়োগ দেবে
Also read:আমেরিকার চেয়ে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্রহ বাড়ছে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের, কিন্তু কেন...

আবেদনের যোগ্যতা

প্রতিটি পদে আবেদনের জন্য আবেদনের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সসীমার শর্তাবলি জানা যাবে বিজ্ঞপ্তিতে

চাকরি আবেদনের বয়স

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ২৮-৭-২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র পূরণ করে আগামী ২৮-৮-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন।

Also read:তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ৪৯৭ পদে নেবে কর্মী
আরও পড়ুন