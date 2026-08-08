সিঙ্গার বাংলাদেশে লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, পদসংখ্যা ৩০টি

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ৩০ জন জনবল নিয়োগ দেবে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন পাঠাতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
প্রতিষ্ঠানের নাম: সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড।
পদের নাম: ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম (অফিস)।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সম্মান ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট/হোম অ্যাপ্লায়েন্স বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৪০ বছর।
বেতন: যোগ্য প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক বেতন প্রদান করা হবে।
প্রধান দায়িত্বগুলো
শাখার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, দৈনিক ও সাপ্তাহিক হিসাব বজায় রাখা, পণ্যের সঠিক প্রদর্শন নিশ্চিত করা, গ্রাহক সেবা প্রদান এবং নতুন গ্রাহক তৈরিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সফর করা।
আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী প্রার্থীদের হার্ডকপি (আবেদনপত্র) সিঙ্গার বাংলাদেশের নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, ২১তম তলা, হাউস # ২৩-২৬, রোড # ৯০, গুলশান - ২, ঢাকা-১২১২।
আবেদনের শেষ তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।