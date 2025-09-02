বেসরকারি সংস্থা নেবে আঞ্চলিক পরামর্শক, বেতন ৪০ লাখ টাকার বেশি

বেসরকারি সংস্থা ওয়াটারএইড দক্ষিণ এশিয়ায় ‘রিজিওনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার–ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ওয়াশ’ পদে জনবল নেবে। নির্বাচিত প্রার্থী বাংলাদেশ (ঢাকা), নেপাল (কাঠমান্ডু), পাকিস্তান (ইসলামাবাদ)–এর যেকোনো অফিসে অথবা দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশে বসে কাজ করতে পারবেন।
চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগের মেয়াদ তিন বছর, যা নবায়নযোগ্য। পূর্ণকালীন এই চাকরির আওতায় আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু সহনশীল পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচির মানোন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তার দায়িত্ব থাকবে নির্বাচিত ব্যক্তির ওপর। বাংলাদেশে এ পদে বার্ষিক বেতন ৪০ লাখ ৩২ হাজার থেকে ৫৩ লাখ ৫৬ হাজার টাকা (সুবিধাসহ), নেপালে ৪৪ লাখ ২৮ হাজার থেকে ৫৬ লাখ ৩২ হাজার নেপালি রুপি ও পাকিস্তানে ৯৫ লাখ ৪০ হাজার থেকে ১ কোটি ৫১ লাখ রুপি।
আবেদনকারীর জলবায়ু সহনশীল ওয়াশ খাত ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দক্ষিণ এশিয়ায় কাজের অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। ভ্রমণ করার সক্ষমতা অপরিহার্য। যোগ্য প্রার্থীরা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
একনজরে চাকরি
পদ: রিজিওনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার–ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ওয়াশ
কর্মস্থল: ঢাকা/কাঠমান্ডু/ইসলামাবাদ বা দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশ (রিমোট)
বেতন: বাংলাদেশে বছরে ৪০ থেকে ৫৩ লাখ টাকা (সুবিধাসহ); নেপাল ও পাকিস্তানেও সমপরিমাণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন
চুক্তি: তিন বছর (নবায়নযোগ্য)
কাজের ধরন: পূর্ণকালীন
যোগ্যতা: জলবায়ু সহনশীল ওয়াশ খাতে জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজের দক্ষতা
আবেদনের পদ্ধতি: https://apply.workable.com/wateraid/j/D540A1565C/
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫